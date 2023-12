Jennifer Aniston udzieliła pierwszego wywiadu po odejściu Matthew Perry'ego. Aktorka rozmawiała z nim w dniu śmierci

Ostatnie chwile Matthew Perry'ego przed śmiercią

Rzucił palenie. Wracał do formy. Był szczęśliwy [...] Dosłownie pisałam z nim SMS-y tego ranka, śmieszne Matty. Nie odczuwał bólu. Nie walczył - mówiła "Variety".

W świetle wieloletniej walki z uzależnieniem od narkotyków i alkoholu niektórzy podejrzewają, że u aktora doszło do nawrotu choroby. Aniston zapewniła jednak, że nic takiego nie miało miejsca.

Chcę, żeby ludzie wiedzieli, że był naprawdę zdrowy i wracał do zdrowia. Był na fali. Pracował bardzo ciężko - dodała.

Jennifer Aniston wspomina Matthew Perry'ego

Jennifer przyznała, że bardzo tęskni za kolegą z "Przyjaciół". Serialowy Chandler także prywatnie rozśmieszał bliskich do łez. Aniston zwróciła też uwagę na sposób, w jaki Perry wykreował swoją kultową postać. Pomógł mu w tym specyficzny sposób mówienia.

Jego sposób mówienia stworzył zupełnie inny świat. To dodało coś jeszcze do naszej radości - wspominała.

Co ciekawe, Matthew Perry i Jennifer Aniston poznali się jeszcze przed rozpoczęciem pracy nad serialem "Przyjaciele". Wówczas aktor miał się w niej zadurzyć. Finalnie Jen odrzuciła jego zaloty, ale to nie przeszkodziło im w zabudowaniu koleżeńskiej relacji. Na planie "Przyjaciół" łączyło ich też to, że oboje byli najmłodszymi członkami głównej obsady.