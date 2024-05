Jennifer Garner chce RATOWAĆ małżeństwo Afflecka i Lopez. "Boi się, że Ben wróci do NAŁOGU"

Jennifer Lopez i Ben Affleck przez ostatnie lata wydawali się niezwykle zgraną parą, która po wspólnej trudnej przeszłości w końcu się odnalazła, by być razem. Po hucznym weselu i kilku całuśnych zdjęciach paparazzi, zaczęły pojawiać się jednak doniesienia o kryzysie w ich bajkowym związku. Mimo że plotki o rozstaniu towarzyszą im niemalże od początku, to w ostatnich tygodniach z całą pewnością nabrały siły. Najpierw pojawiły się doniesienia, że w ich związku nie dzieje się najlepiej, później media przekonywały już, że Ben Affleck wyprowadził się ze wspólnej posiadłości z Jennifer Lopez, aż w końcu gwiazda pojawiła się samotnie na premierze swojego nowego filmu.

Media plotkują o kryzysie w związku Bena Afflecka i Jennifer Lopez

Trudno nie zauważyć również, że para niezwykle rzadko pojawia się publicznie razem. Jeszcze nie tak dawno temu paparazzi mogli mieć pewność, że spotkają zakochanych, którzy nie szczędzą sobie publicznie uczuć, tak teraz ich wspólne fotki są na wagę złota. Niedawno podliczono nawet, że przez ponad miesiąc nie pojawili się razem publicznie. Mimo że w końcu zostali przyłapani na wspólnej podróży, to na premierze filmu Lopez i tak pojawiła się sama, co jest sporym zaskoczeniem, gdyż do tej pory mąż nie opuszczał jej boku.

Gdyby tego było mało, przyuważono, że z palca Bena miała zniknąć obrączka, więc media szumnie odtrąbiły już "koniec małżeństwa". Okazuje się jednak, że nie tylko fani mogą być zaniepokojeni losami swojego ulubionego duetu. Ponoć o znanych małżonków martwi się również Jennifer Garner, była żona aktora.

Jennifer Garner chce pomóc w ratowaniu małżeństwa Afflecka i Lopez

Daily Mail donosi, że aktorka desperacko chce pomóc w ratowaniu małżeństwa Afflecka. O pomoc miała zwrócić się do niej sama Jennifer Lopez. Informatorzy serwisu przekonują, że ta miała zwierzać się Garner ze swoich problemów.

JLo zwierza się Jen, ponieważ wie, że jest jedną z niewielu osób na świecie, które rozumieją, przez co teraz przechodzi. Sama miała podobne doświadczenia z tym samym mężczyzną i choć okoliczności były zupełnie inne, to wciąż jest ten sam Ben i te same problemy, z którymi musieli się zmagać - czytamy w serwisie.

Okazuje się, że Garner zależy na tym, by małżeństwo aktora przetrwało, bo wierzy, że Lopez ma na niego dobry wpływ. Twierdzi, że Jennifer jest dla Afflecka podporą i stabilizacją, która w obliczu walki z nałogiem są dla niego niezwykle ważne.

Jennifer kilkukrotnie powtarzała JLo, jak bardzo jest cenna w ich życiu. Twierdzi, że to jedna z niewielu kobiet, które potrafią dotrzeć do Bena i powstrzymać go przed rzuceniem się w szpony nałogu - twierdzi Daily Mail.

W tej chwili największą obawą jest to, że znowu zacznie pić. Jen go obserwuje między innymi po to, aby mieć pewność, że tak się nie stanie - dodaje serwis.

Myślicie, że uda im się uratować małżeństwo?

