Jennifer Garner ZNÓW odwiedziła Bena Afflecka. Tabloidy donoszą, że aktor wrócił do nałogu (ZDJĘCIA)

Alkoholik jest chory do końca życia,nieważne ile lat nie pije.Powrót do nałogu moze nastąpić w każdgm momencie,tym bardziej,że z tym wiążą sie najróżniejsze zaburzenia psychiczne ze stanami depresyjnymi na czele.Niczyja to wina,że zaczął znowu pić,tylko on sam za to odpowiada.