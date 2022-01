Jennifer Lawrence, Scarlett Johansson, Henry Cavill i inni. Ich URODA okazała się PRZESZKODĄ w drodze do kariery (ZDJĘCIA)

Uroda może okazać się przepustką, ale również wielką przeszkodą w karierze. Rola słodkiej dziewczyny z sąsiedztwa może zaszufladkować gwiazdę w filmach jednej kategorii. Zdarzają się również sytuację, w których kierownicy obsady rezygnują z aktorka lub aktorki, ponieważ są po prostu "zbyt ładni".

Z krytyką ze strony produkcji spotkali się między innymi: Meryl Streep, Andrew Garfield czy Andrzej Młynarczyk. Zobaczcie, kto jeszcze musiał pożegnać się ze względu na urodę z rolą marzeń.

Kate Winslet po zdobyciu nagrody BAFTA dla najlepszej aktorki drugoplanowej, odniosła się do wieloletniej krytyki swojej sylwetki, którą komentowali jej nauczyciele w szkole aktorskiej. Winslet podczas przemowy poprosiła młode aktorki, aby nie słuchały nauczycieli, przyjaciół, a nawet rodziców, którzy ich poniżają.

Borys Szyc w 2010 roku został zaproszony do udziału w ekranizacji polskiego komiksu "Funky Kowal". Choć projekt nie ujrzał do tej pory światła dziennego, to aktor zawdzięcza swój ewentualny udział w produkcji... odbiegającej od kanonów piękna urodzie.

"Cassie nosi swoje nęcące atrybuty jak kiepska drag queen; nawet jej długie blond włosy wyglądają jak nałożone" - z taką recenzją w "Variety" zmierzyła się Carey Mulligan, która zagrała w filmie "Obiecująca. Młoda. Kobieta". Aktorka szybko zareagowała na szowinistyczny komentarz.

Miałam wrażenie, że w zasadzie chodziło o stwierdzenie, że nie jestem wystarczająco seksowna, by zastawiać tego typu sidła. To nie było coś, co zraniło moje ego - ja absolutnie widzę to, że Margot Robbie jest boginią. Ale to doprowadziło mnie do szału. Pomyślałam sobie - serio? W przypadku takiego filmu piszesz coś tak transparentnego? Teraz? W 2020 roku? Nie mogłam w to uwierzyć.

Meryl Streep w 1976 roku wzięła udział w przesłuchaniu do filmu "King Kong". Aktorka nie otrzymała roli, ponieważ usłyszała od kierownika obsady, że jest za brzydka. Upamiętniając ten moment, Meryl sfotografowała się wówczas w metrze.

To ja w drodze do domu z przesłuchania do filmu "King Kong", gdzie usłyszałam, że jestem za brzydka do tej roli. To był dla mnie kluczowy moment. Ta łotrzykowska opinia mogła zniszczyć moje marzenia o zostaniu aktorką albo zmusić mnie do pięcia się w górę i do uwierzenia w siebie - wyznała we wpisie na Facebooku.

Henry Cavill podczas ubiegania się do roli Jamesa Bonda usłyszał, że nie jest wystarczająco chudy. Aktor miał wówczas 21 lat.

Andrzej Młynarczyk w jednym z wywiadów ubolewał, że przez swoją urodę nie dostał roli w jednej z telewizyjnych produkcji.

Zdarzyło mi się, że nie zagrałem w jednej produkcji właśnie z jej powodu. Jest pan za ładny, za krystaliczny, za czysty. Powinien się pan jakoś ubrudzić. Usłyszałem od jednego z reżyserów. Wierzę, że otrzymując takie przyzwolenie, łatwo wpaść w złe towarzystwo i popłynąć w niebezpiecznym kierunku - wyznał Młynarczyk w "Dobrym Tygodniu".

Andrew Garfield na początku swojej kariery marzył o zagraniu Księcia Kaspiana w "Opowieściach z Narnii". Aktor musiał pogodzić się z decyzją twórców produkcji, którzy uznali, że nie był dość przystojny.

Jennifer Lawrence niejednokrotnie mówiono, że dla dobra swojej kariery mogłaby zrzucić kilka kilogramów. Aktorka przyznała, że kiedyś dostała swoje zdjęcia w bikini dla "motywacji". Lawrence ciężko było sprostać oczekiwaniom Hollywood. Celebrytka mierzyła się też z zarzutami o bycie "zbyt ładną". Ubiegając się o rolę do filmu "Do szpiku kości", musiała udowodnić podczas przesłuchania, że "nie jest słodka".

Scarlett Johansson okazała się być "zbyt seksowną" do roli w filmie "Dziewczyna z tatuażem". David Fincher powiedział wówczas w jednym z wywiadów:

Scarlett Johansson była świetna. To było świetne przesłuchanie, ale rzecz w tym, że nie możesz się doczekać, aż Scarlett zdejmie ubranie.

Benedict Cumberbatch w 2017 roku znalazł się na 22. miejscu pod względem najseksowniejszym mężczyzn na świecie. Zanim zyskał popularność rolą w serialu "Sherlock", nazywany był "imbirowym dziwakiem".

Taylor Lautner o mały włos pożegnał się z rolą Jacoba w sadze "Zmierzch". Aktor po pierwszej części usłyszał od reżysera, że jest za chudy. Aby zachować rolę, Taylor rozpoczął intensywny trening oraz spożywał ponad 3000 kalorii dziennie, żeby szybko zwiększyć masę.

"Cztery wesela i pogrzeb" o mały włos mogły zostać nakręcona bez Hugh Granta. Aktor z początku został uznany za zbyt przystojnego przez twórców produkcji do roli Charlesa.

