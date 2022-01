Rebel Wilson demonstruje efekty spektakularnej UTRATY WAGI, przesiadując przed myjnią samochodową (ZDJĘCIA)

Mijają właśnie dwa lata, od kiedy Rebel Wilson zaczęła misję zrzucenia zbędnych kilogramów i zadbania o swoje zdrowie. Z perspektywy czasu aktorka otwarcie przyznała, że miała tendencje do "zajadania" swoich emocji, co później niestety odbijało się na jej sylwetce oraz samopoczuciu. Przy okazji podzieliła się refleksją, że w szczupłym ciele ludzie traktują człowieka zupełnie inaczej. Dopiero po dobiciu do celu 74 kilogramów mężczyźni w sklepach spożywczych zaczęli ponoć oferować jej swoją pomoc z przetransportowaniem zakupów do samochodu. Wcześniej, jak wyznała, to się niestety nie zdarzało.