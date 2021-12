Rebel Wilson była DWUKROTNIE MOLESTOWANA SEKSUALNIE! "Myślałam: O mój Boże, CO SIĘ DZIEJE?"

Hejt 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Chyba moda przyszła na molestowanie. Była gruba , ciekawe jak dostała się do Hollywood? Sama chciała,coś kosztem czegoś. To się nazywa prostytucja, ale takie czasy że jak zrobi się operacje żołądka to można wszystkich pozywać. Poza tym beznadziejna z niej aktorka, jeśli tak to można nazwać. Czekam na hejt