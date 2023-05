Jennifer Lawrence w KLAPKACH przechadza się po czerwonym dywanie w Cannes (ZDJĘCIA)

Hahaha😂 47 min. temu zgłoś do moderacji 76 21 Odpowiedz

Ziknął Epsteinz zniknęła też Lawrence. Tylko go przymknęli, to już szybko wyszła za mąż, dziecko urodziła, zero filmów, zero ról, nikt niczego nie zaproponował, a taka wielka oscarowa aktorka 😆😆😆😆