Jennifer Lawrence w zaawansowanej ciąży przemyka przez nowojorskie uliczki. Nie ucieszył jej widok paparazzi

Jennifer Lawrence od lat jest jedną z najpopularniejszych aktorek. Ogromny rozgłos przyniosła jej seria "Igrzyska śmierci" , ale i "Poradnik pozytywnego myślenia" , za który to zgarnęła Oscara. Aktorka uznawana jest też za "dziewczynę z sąsiedztwa", a jej ikoniczne wywiady i wpadki na eleganckich galach zawsze były jednymi z głównych tematów w show-biznesie. W ostatnich latach można mieć wrażenie, że 34-latka nieco pohamowała swój temperament. W 2022 roku gwiazda urodziła synka, a niebawem znów zostanie mamą.

Paparazzi co jakiś czas fotografują Lawrence na mieście, co nieszczególnie podoba się aktorce, wnioskując po jej minie. Jakiś czas temu uwieczniono, jak wybrała się z mężem do parku, a teraz fotografowie zrobili jej fotki podczas przechadzki po Nowym Jorku.