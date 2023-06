Jennifer Lawrence zabiera głos w sprawie plotek o ROMANSIE z Liamem Hemsworthem: "Pocałowaliśmy się TYLKO RAZ"

Choć Miley nigdy publicznie nie zarzuciła Liamowi romansu z Jennifer, to fani doszukali się pewnych nawiązań. Według tiktokowych detektywów, złota sukienka od Yves Saint Laurent , w której Cyrus występuje w pierwszej części teledysku, ma być nawiązaniem do metalicznej kreacji projektu Prabala Gurunga, w której brylowała niegdyś na salonach Lawrence.

Jennifer Lawrence komentuje plotki dotyczące jej romansu z Liamem Hemsworthem

Aktorka było ostatnio gościnią amerykańskiego programu "Watch What Happens Live". W trakcie odcinka gwiazda wzięła udział w grze "Plead The Fifth", podczas której odpowiada się na niezręczne pytania. Prowadzący zapytał, czy między nią i byłym mężem Cyrus doszło do romansu. Jennifer odpowiedziała jednoznacznie.