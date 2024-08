Jennifer Lopez i Ben Affleck BIORĄ ROZWÓD. Gdy piosenkarka składała pozew, aktor nie był sam. Towarzyszyła mu TAJEMNICZA kobieta

Hahahaha 31 min. temu zgłoś do moderacji 16 5 Odpowiedz

Ale ta Lopezka jest zakręcona na własnym punkcie. Dobrze wiemy, że decyzja o rozwodzie wyszła od Bena, ona jakby mogła to by się go trzymała kurczowo i jeszcze sto lat udawała szczęście przed paparazzi. Ale do sądu poleciała ona pierwsza ze swoim pozwem, żeby na koniec nie doszło do wielkiego upokorzenia jakoby to on złożył pozew XD