Jennifer Lopez i Ben Affleck ROZWODZĄ SIĘ! Piosenkarka złożyła pozew dwa lata po ślubie

Według portalu zdobywcę Oscara widziano, jak przeprowadza się do domu w dzielnicy Brentwood w Los Angeles, oddalonego od posiadłości w Beverly Hills o 30 minut, gdzie mieszka zresztą do dziś. Wielokrotnie fotografowano go, gdy odwiedzał ich wartą 68 milionów dolarów willę pod nieobecność piosenkarki, by wynieść stamtąd cały swój dobytek i przetransportować do wynajmowanego samotnie lokum. Uważni fani zorientowali się wówczas, że para nie była razem fotografowana od ponad półtora miesiąca.