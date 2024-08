Uradowany Ben Affleck spędza popołudnie z BYŁĄ ŻONĄ i dziećmi: najpierw wspólny lunch, a potem spacer po mieście (ZDJĘCIA)

Grzegorz🧔Bra... 1 godz. temu zgłoś do moderacji 63 22 Odpowiedz

!!!!!!!!!Nowa pandemia blisko ...Czym jest epidemia SEERS-25? Pewnych wskazówek na temat Choroby X mogą też dostarczać informacje na temat globalnych ćwiczeń symulacji pandemii. W ramach jednej z nich, która miała miejsce tuż przed wybuchem COVID-19, brano pod uwagę fikcyjny patogen wywołujący „ciężką epidemią enterowirusowego zespołu oddechowego 2025” (Severe Epidemic Enterovirus Respiratory Syndrome 2025, SEERS-25). Miał to być enterowirus D68 wywołujący zwykle infekcję podobną do przeziębienia i grypy w najmłodszych grupach wiekowych (od niemowląt do nastolatków), która może także przeradzać się w zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Inne możliwe powikłania to ostre wiotkie zapalenie rdzenia oraz osłabienie mięśni i utratę odruchów w kończynach. Who juz kombinuje. Źródła.. Nowości pl.. rynek zdrowia... Wp abc zdrowie... Itd