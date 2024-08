Jennifer Lopez pomknęła na zakupy z 12-letnim synem Bena Afflecka. Aktor nadal WSTRZYMUJE ich rozwód

To miała być miłość rodem z najbardziej ckliwych komedii romantycznych. Jennifer Lopez i Ben Affleck po 20 latach rozłąki odnowili związek i stanęli na ślubnym kobiercu, zapominając o dawnych animozjach i kryzysach potęgowanych przez wszędobylskich paparazzi, którzy nie pozwalali im nacieszyć się kiełkującym wówczas uczuciem. Nauczeni wieloma show-biznesowymi doświadczeniami małżonkowie z czasem nie tylko opanowali do perfekcji kontakty z mediami, ale też chętnie pozowali do zdjęć, tonąc w elektryzujących spojrzeniach i czułych uściskach.