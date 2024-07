Jennifer Lopez szykuje się na batalię z Benem Affleckiem? "Coraz gorzej znosiła jego niekontrolowane WYBUCHY GNIEWU"

Gość 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Oni nigdy do siebie nie pasowali, są z 2 różnych światów. On bardzo inteligentny, skonczył studia, nawet dostal się na Harvard,ale dla dziewczyny zmienił uniwersytet. W bardzo młodym wieku dostał Oscara za film,do której sam z Damonem napisał scenariusz, mieli po 20+ lat jak dostali Oscara, to pokazuje jego talent. Ona bez wykształcenia, robiąca karierę przez łóżko P.Diddy. Jej kariera jest zbudowana na jej nagim ciele i eksponowaniu go na różne sposoby. On leniwy i alkoholik. Ona pracowita, bez nałogów, cwiczaca na siłowni codziennie. Oni kompletnie do siebie nie pasują, zaczynając od wykształcenia kończąc na stylu życia. On lubi zacisze domowe, nie lubi ścianek i światła reflektorów. Ona nie może żyć bez after party,ścianek i codziennych zdjęć. Tu nawet nie ma patrzenia kto lepszy,a kto gorszy. Każdy z nich ma swoje wady i zalety,ale zwyczajnie prowadzą inne style życia. Dlatego myślcie z kim się łączycie w parę,bo to pozniej tak wygląda, że leci się na łóżko i fajną zabawę,a na codzień do siebie nie pasujecie