Jennifer Lopez i Ben Afflecka jednak SIĘ ROZWODZĄ? "W środku nocy dzwoniła SPANIKOWANA do menedżerów"

Ja nie wiem, ale ten Affleck to przecież mega przystojny był. Co mu się stało? Jak on wygląda? On ma cierpienie wypisane na twarzy. Tam jest grubo i jeśli on sam nie ogarnie swoich demonów, to żona jedna czy druga za niego tego nie zrobią. Trzeba spojrzeć prawdzie w oczy, że ma jakiś problem z nałogiem i musi się wziąć w garść. Chićby dla dzieci. No on wygląda naprawdę źle😬