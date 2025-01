Jennifer Lopez wyśmiana podczas wiecu Donalda Trumpa! "Potrafi tylko RUJNOWAĆ małżeństwa"

Po pierwszych kilku dniach szoku z wyborem Trumpa znani w USA publicyści, dziennikarze, politycy, politolodzy i inni z tak zwanych autorytetów Demokratów – którzy wcześniej fanatycznie stali po stronie Kamali Harris – nagle zaczęli odkrywać, że ona ZUPEŁNIE nie nadawała się jako kandydatka do stanowiska prezydenta państwa. Niektórzy zaczęli mówić i pisać, że szkoda, iż w ich szeregach nie było MEGYN KELLY, która z pewnością pokonałaby Trumpa. To FAKT! Otóż Megyn Kelly (w skrócie MK) to obecnie 53-letnia, bardzo ładna i zgrabna, błyskotliwie inteligenta, świetnie wykształcona dziennikarka, publicystka, osobowość medialna, komentator, „lwica” od 30 lat amerykańskich stacji TV, charyzmatyczna gospodyni wielu programów w tychże stacjach. Indywidualistka, świetny mówca, z ciętym dowcipem i pięknym uśmiechem. W 2014 roku magazyn TIME umieścił ją na liście 100 najbardziej wpływowych kobiet świata. Jest katoliczką, mężatką z trójką dzieci (wszystkie z in vitro!). Potencjalnie IDEALNY PREZYDENT USA. Jest tylko JEDEN PROBLEM z marzeniami Demokratów – MK była gwiazdą Fox News i NBC News, od 2020 roku prowadzi swój podcast The Megyn Kelly Show, obecnie Sirius XM. NAJGORSZE PRZYSZŁO w listopadzie 2023, kiedy dołączyła do gwiazd kampanii wyborczej Donalda Trumpa! To ona miała doskonałe, zaledwie sześciominutowe przemówienie, na ostatnim wyborczym wiecu Trumpa, w wrogiej jemu Pensylwanii. MK nie cierpi sprzedajnych celebrytów, aktorów i aktoreczek. Nawet w YouTube możecie znależć jej nagrania, w których bezlitośnie kpi i obnaża głupotę zachowania tych ludzi przed i po wyborze Trumpa na stanowisko prezydenta USA. Polityczne komentarze MK są równie ciekawe. Naprawdę warto obejrzeć i wysłuchać...