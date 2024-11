Eva Longoria miała wyprowadzić się z USA przez wygraną Donalda Trumpa. Okazuje się, że powód był inny

Eva Longoria o wyprowadzce z USA

Nie jest tajemnicą, że sympatią do Trumpa nie pała większość amerykańskiego show-biznesu. Jakiś czas temu w mediach pojawiła się nawet informacja, że Eva Longoria na znak protestu wobec prezydentury 78-latka miała przeprowadzić się zagranicę. Pikanterii dodał jej ostatni wywiad dla magazynu "Marie Claire", w którym to powiedziała, że "większość Amerykanów nie ma tyle szczęścia" co ona , aby móc ułożyć sobie życie w innym kraju.

Rzeczywiście, Longoria nie mieszka obecnie w USA, jednak nie jest to żadna nowość. Aktorka zdementowała domnieniamania, jakoby uciekła z kraju z powodów politycznych w podcaście "The View's Behind the Table". Podczas nagrania zadzwoniła nawet do swojej przyjaciółki Any Navarro z prośbą o potwierdzenie, że nie wyprowadziła się z USA przez Trumpa.