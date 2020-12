Jennifer Lopez wysyła Polkom prezenty!

J.Lo Promise to przypomnienie, że jesteśmy wyjątkowe i zasługujemy na wszystko co najlepsze. W wirze codziennych spraw bardzo często o tym zapominamy. Gubimy się w gąszczu potrzeb dzieci, męża czy współpracowników, stawiając je na pierwszym miejscu, a zapominając o sobie. Zapach J.Lo Promise ma nam przypomnieć, że jesteśmy ważne. Mamy prawo do marzeń i ich realizacji.

Perfumy J.Lo Promise to również dowód na złożoną samej sobie obietnicę. Nadchodzący początek roku to doskonała okazja do tego, by wyznaczyć sobie cel i do niego dążyć. Z całą pewnością nie będzie łatwo. Mogą pojawić się komplikacje. Ale siła kobiet jest ogromna. Warto podjąć wyzwanie.