Jennifer Lopez z torebką za blisko 40 tysięcy szuka KOLEJNEJ nieruchomości (FOTO)

Jennifer Lopez jest ikoną popkultury. Choć przed laty jej płyty sprzedawały się jak świeże bułeczki, ostatnio piosenkarka nie cieszy się zbyt dobrą passą. Zarzucano jej m.in., że reklamuje alkohol, mimo że jej obecny mąż Ben Affleck jest od niego uzależniony. Sugerowano też, że diva źle go traktuje. W sieci nie brak zdjęć i filmików, z których można wywnioskować, że pomiędzy małżonkami często dochodzi do spięć. Lopez miała nadzieję, że nowy album "This is me... Now" pomoże jej wrócić na szczyt.