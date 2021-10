Jeremy Clarkson "ZACHWYCA SIĘ" warunkami życia w Polsce: "Dziewczyny są tam gorące, a domy kosztują sześć pensów"

Yyyy 3 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

To sa takie kpiny, nie kpiny... Niby sue nabijam ale wiem jakie ładne są angielki, prawie tak śliczne jak niemki. Niby sie nabijam z polskich roboli ale sam kibla przepchac nie potrafie a jak zadzwonie po hydraulika to marze zeby przyszedl polak i zrobil to dobrze a nie ciapaty. Znakomicie napisal. Tak aby obie strony mogly sobie interpretowac po swojemu. Angole za stawke polaka pracowac nie będa... Well