TYLKO NA PUDELKU: Jarosław Jakimowicz dostanie WŁASNY TALK-SHOW w TVP?! "Szefostwo wie, że jest KONTROWERSYJNY, ale właśnie o to im chodzi"

Jarosław Jakimowicz to silący się na wesołość pan, za którym od lat ciągnie się mało przyjemna woń skandalu i który mimo wszystko od dawna może liczyć na ciepłą posadkę w TVP. Jak właśnie udało nam się ustalić, ekipa z Woronicza zadecydowała, że to właśnie Jakimowicz będzie najlepszym kandydatem na poprowadzenie własnego talk-show, do którego na rozmowy spraszać będzie "gwiazdy". Aż strach pomyśleć, co z tego wyjdzie.