Jarosław Jakimowicz STANIE PRZED SĄDEM za to, czym się chwalił w autobiografii! Teraz się tego wypiera...

Okazuje się, że "niewygodne sekrety", którymi trzecioligowy aktor pochwalił się we własnej książce, wpędziły go w końcu w kłopoty. Wkrótce rozstrzygnie się, czy historia o zakupie 12-letniej dziewczynki od handlarza żywym towarem była prawdą, bo będzie musiał się z tego wytłumaczyć przed sądem. Poinformował o tym Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych.

Co jest zatem "fikcją artystyczną", a co prawdą? To właśnie będzie musiał sprawdzić sąd. Jak podkreśla organizacja, która złożyła pozew w tej sprawie, może mu grozić nawet wieloletnie więzienie. Nie wspominając nawet o tym, że sam podważył historie opisane we własnej książce...