Jeremy Renner miał wypadek! Jest w krytycznym stanie

Majka 12 min. temu zgłoś do moderacji 12 0 Odpowiedz

Raju, kopiować newsy z zagranicznych stron też trzeba umieć... Daily Mail: "Marvel star Jeremy Renner is in critical but stable condition after 'weather-related accident while ploughing snow'.Actor, 51, is airlifted to hospital from his home in Lake Tahoe". Na Pudlu: "Jeremy Renner jest w stanie krytycznym, ale stabilnym (...) 51-letni aktor w minioną niedzielę został przetransportowany helikopterem do szpitala po wypadku związanym z pogodą, do którego doszło podczas odśnieżania." Wygląda to koszmarnie, poziom spisywania pracy domowej na przerwie "ale zmień trochę żeby się facetka nie kapnęła". I to "wypadku związanego z pogodą" - google translator wszedł cały na biało?