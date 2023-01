Jeremy Renner przejdzie DRUGĄ operację. Rodzina aktora zabrała głos

Jeremy Renner uległ groźnemu wypadkowi. "Jest w stanie krytycznym, ale stabilnym"

Już pierwsze doniesienia wskazywały, że stan Jeremy'ego Rennera jest poważny. W rozmowie z "Variety" głos zabrał rzecznik aktora, który potwierdził, że ten jest "w stanie krytycznym, ale stabilnym" , a do obrażeń doszło właśnie podczas odśnieżania posesji. Zapewnił również, że trwa przy nim rodzina, a lekarze robią, co mogą, aby pomóc mu jak najszybciej wrócić do zdrowia.

Wcześniej serwis TMZ ustalił wstępnie, że pług śnieżny miał przypadkowo przejechać po nodze Rennera, przez co stracił dużo krwi . Na szczęście wypadek przyuważył jego sąsiad, który jako lekarz założył mu opaskę uciskową i wezwał pomoc. Aktora przetransportowano do szpitala drogą powietrzną i obecnie przebywa na oddziale intensywnej terapii.

Jeremy Renner przebywa w szpitalu. Rodzina aktora zabrała głos

Media informują, że aktor przeszedł już jedną operację, jednak prawdopodobnie czeka go kolejna, co ma związek z "rozległymi obrażeniami". Lekarze przewidują, że do powrotu do pełni sprawności czeka go długa droga, a szpitalny personel pracuje nad tym, aby jego stan się nie pogorszył. Serwis Daily Mail zapewnia jednak, że aktor cały czas jest przytomny i bez problemu komunikuje się z bliskimi.