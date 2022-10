Jerzy Bończak o alkoholizmie: "Okazało się, że MAM ZUPĘ W MÓZGU. Rodzina zaczęła się mnie wstydzić"

Martita 37 min. temu zgłoś do moderacji 18 0 Odpowiedz

Jak ktoś nie miał w bliskim otoczeniu prawdziwego alkoholika to sobie może pisać o decyzji,nie chorobie…Napatrzyłam się na alkoholika od wczesnego dzieciństwa….i to potworne co robi alkohol z człowieka😞Gdy jest „ chwilowo” trzeźwy to do rany przyłóż kochający mąż i ojciec,obiad ugotował,naprawił co trzeba było,pomógł zrobić techniczne rzeczy do szkoły na zajęcia z ZPT,a gdy tylko wypił to potwór…agresywny,wulgarny…Na trzeźwo było przepraszanie i obiecanki,że się nie powtórzy i tak wciąż…całe życie…Aż przyszła ciężka choroba i ojciec już kilka lat nie pije wcale…