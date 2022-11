Jerzy S. USŁYSZAŁ ZARZUTY! Grożą mu dwa lata więzienia

Polak 19 min. temu zgłoś do moderacji 12 1 Odpowiedz

A to Czniur ma rentgen w oku i z jadącego samochodu w 0,75 sekundy stwierdził brak obrażeń (na ponad 7 dni) u potrąconego?? Oczywiście, że była to ucieczka z miejsca wypadku. A raczej jej próba. No ale widać wielką życzliwość i tzw. 'spolegliwość' pr0 kuratury w stosunku do p0dejrzanego: "panie Jerzy, no przepraszamy, że się narzucamy, ale gdyby pan mimo tak rozlicznych i ważnych obowiązków raczył nas zaszczycić i kiedyś wpaść do nas... Tak, może być za 5 tygodni, nie ma sprawy".