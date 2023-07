Jerzy Stuhr nazwał wypadek pod wpływem alkoholu "BŁAHOSTKĄ". Fala oburzenia w sieci: "Co za upadek!"

Takaprawda 34 min. temu zgłoś do moderacji 238 21 Odpowiedz

Kiedyś pupilek komunistów, teraz POwski idol i bożyszcze. Jak rządziła PO to mógł robić co chciał. Teraz za tego niedemokratycznego PISu to nawet ikona narodowa pijana motocyklistę nie może potrącić, dlatego uważa to za błahostkę i za PISowską nagonkę.