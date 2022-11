Jerzy Stuhr W KOŃCU PRZESŁUCHANY w sprawie jazdy pod wpływem i potrącenia motocyklisty. "Obawiał się tego mężczyzny, bo do niego GŁOŚNO KRZYCZAŁ"

obserwer 9 min. temu zgłoś do moderacji 6 1 Odpowiedz

Pan profesor jerzy szczur prowadził auto majac 07promilla a to sporo tylko drogówka wie jakie były tendecje podczas pomiaru;czy spadkowe co swiadczy,ze to promille zanikające czy narastajaće co swiadczy,ze picie dopiero zaczął..po to conajmniej sa dwie próby dmuchania..ale to zapewne jest objete tajemnica śledztwa:)) od skrzyzowania Reymonta z Mickiewicza do Karmelickiej gdzie pan profesor został zatrzymany,jest ok 3-4 km więc to na pewno nie była ucieczka:))może poslizg bo dzien był deszczowy...a pan profesor smigał buspasem-tak szybciej uciec.. a podczas zatrzymania pan profesor teatralnym gestem był uprzejmy zdjac i schowac videorejestrator..zapewne bał sie,zę mu go ukradną... Panie profesorze...poruszał sie pan po zatoczonym Krakowie spity Panie profesorze..w tym stanie potrącił pan motocykliste Panie profesorze...z miejsca potrącenia uciekal pan buspasem Rola jaka obecnie pan odgrywa,rola idioty wierze,ze ostatnia pokazuje pana prawdziwa osobowosc ,jakże dwulicową..pan ktory był uprzejmy na publicznych forum wypierac sie polskości? nikt inny tylko pan ogłaszał,że poza granicami kraju wstydzi sie mowic po polsku??? a pańskie niby morały panie profesorze??? gdzie to wszystko jest i jak sie to ma do pańskiej postawy w której bez mała próbuje pan kreowac na narodowego wieszcza zaraz po Olbrychskim...?? Gdyby pan nie udawał idioty,co zreszta świetnie panu wychodzi.tylko zachował sie poważnie i przyznał sie przeprosił i poniósl co logiczne konsekwencje zyskalby pan szacunek i uznanie,bo nie ma swietych ale ponieść konsekwecje to juz cecha nie dla wszytkich jak widac...a tymczasem zachował sie pan jak tchórz i cienki pijaczek... wstyd mi za pana panie profesorze,jakkolwiek pan nie będzie grał, pańska postawa w tym żenujacym widowisku skompromitowała pana