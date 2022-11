Jerzy Stuhr WCIĄŻ nie został przesłuchany. Z czego wynika zwłoka?

Końcówka roku nie jest dla Jerzego Stuhra łaskawa i to na jego własne życzenie. Aktor napytał sobie biedy, gdy miesiąc temu potrącił w Krakowie motocyklistę, by następnie uciec z miejsca zdarzenia. Mężczyzna wykazał się trzeźwością umysłu i pognał za gwiazdorem, by następnie dokonań "ujęcia obywatelskiego". Gdy na miejscu pojawili się funkcjonariusze, uskarżającego się na ból ręki poszkodowanego przewieziono do szpitala. Wbrew zapewnieniem celebryty o wypiciu "trzech lampek wina do kolacji", badanie alkomatem wykazało u niego 0,7 promila alkoholu we krwi.