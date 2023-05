Jerzy Stuhr znów walczy z nowotworem. Aktor przeszedł drugą operację usunięcia raka krtani

W poniedziałek media obiegły wieści o tym, że Jerzy Stuhr ponownie zmaga się z problemami zdrowotnymi. Jego syn gościł w podcaście "WojewódzkiKędzierski". Maciej Stuhr wypytywany o to, czym jego ojciec dojeżdża do pracy, udzielił zaskakującej odpowiedzi.

"Znów była konieczna operacja"

We wspomnianej rozmowie Maciej Stuhr nie ujawnił, z jakimi problemami zdrowotnymi obecnie zmaga się jego ojciec. Do odpowiedzi na to pytanie dotarła krakowska "Gazeta Wyborcza", która właśnie poinformowała, że Stuhr musiał przejść drugą operację usunięcia raka krtani.