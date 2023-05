Maciej Stuhr tajemniczo o stanie zdrowia Jerzego Stuhra: "Tata jest na OIOM-ie"

Maciej Stuhr bez wątpienia należy do grona najbardziej rozchwytywanych rodzimych aktorów. 47-latek regularnie pojawia się na ekranie, często publicznie wypowiada się także na tematy związane z polską sceną polityczną czy problemami dotykającymi nasze społeczeństwo. W ostatnich miesiącach w rodzimych mediach sporo mówiło się także o rodzinie Stuhra, a wszystko to za sprawą skandalu z udziałem jego ojca, Jerzego Stuhra. W ubiegłym roku aktor spowodował wypadek, prowadząc samochód pod wpływem alkoholu. W marcu 76-latek został zaś skazany na karę grzywny w wysokości 12 tysięcy złotych, otrzymał również trzyletni zakaz prowadzenia pojazdów.

Maciej Stuhr w nowym wywiadzie. Mówi o stanie zdrowia ojca

W pewnym momencie rozmowy Kuba Wojewódzki postanowił ponownie nawiązać do wypadku z udziałem aktora. Dziennikarz zapytał Macieja Stuhra o to, w jaki sposób obecnie jego ojciec dojeżdża do pracy. W odpowiedzi 47-latek dał do zrozumienia, że aktualnie Jerzy Stuhr zmaga się z problemami zdrowotnymi.