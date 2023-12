Jerzy Zelnik SCEPTYCZNIE o Dominice Chorosińskiej w roli ministry: "Jest sporo miłych osób, które nie do końca mają talent do zarządzania"

Mija dokładnie tydzień od zaprzysiężenia rządu premiera Mateusza Morawieckiego , co oznacza, że nowo powołani ministrowie prawdopodobnie są na półmetku wypełniania swoich funkcji. Szczególnie duże kontrowersje wywołało nazwisko nowej minister kultury i dziedzictwa narodowego . Została nią znana z serialu "M jak miłość" i burzliwych perypetii rodzinnych Dominika Chorosińska .

Wielu przedstawicieli świata mediów zdążyło już mniej lub bardziej dosadnie wypowiedzieć się na temat politycznego awansu posłanki. Tym razem głos zabrał legendarny aktor Jerzy Zelnik . Odtwórca roli tytułowej w "Faraonie" nigdy nie krył się ze swoimi poglądami, które teoretycznie powinny być zbieżne z ostatnimi głośnymi powołaniami. Jego wypowiedź daje jednak sporo do myślenia .

Jak Jerzy Zelnik ocenia ministerialny debiut Dominiki Chorosińskiej?

Znamy się z Dominiką, to miła osoba, ale ocenić to, jak ktoś się sprawuje na stanowisku, mogę dopiero po dwóch latach. To samo odpowiem, jeśli spyta mnie pani o nowy rząd, który, jak wiadomo, jest tymczasowy - powiedział w rozmowie z dziennikarką.