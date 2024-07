Jessica Alba w bikini dokazuje z bliskimi na plaży w Mykonos. Fajna z nich rodzinka? (ZDJĘCIA)

Pola 9 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Witajcie, pozdrawiam z Mykonos. Nie przyjeżdżajcie - plaże to małe piaskownice a leżaki nawalone jeden na drugim. Naparza muzyka zewsząd ze myśli nie słychać. Zawyżone ceny a zwiedzać oprócz miasta nie ma co. Ale miasto jest małe i można je zobaczyć raz i to wystarczy. Mamo, wiem że czytasz komentarze 😂