Jessica Alba w towarzystwie 15-letniej córki buszuje po sklepach w Kalifornii. Dostrzegacie podobieństwo? (FOTO)

Erii 60 min. temu

Alba to wygrala Kos na loterii jesli chodzi o urode - wyglada wciaz tak dziewczeco, przy tej najstarszej corce to bardziej jak Starsza siostra niz Matka! Ale w sumie ona zawsze miala tzw. "Babyface" i o ile nie bedzie kombinowac za bardzo z poprawkami to Dlugi bedzie jeszcze wygladac dobrze :)