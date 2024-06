Jessica Alves ogłosiła, że jest SAPIOSEKUSALNA. "Mam już 40 lat i chcę żyć swoim życiem"

Jessica Alves to prawdziwy fenomen brytyjskiego show-biznesu. 40-letnia celebrytka w swojej karierze była już "żywym Kenem" i "żywą Barbie". Obecnie ma na koncie ponad 100 operacji plastycznych, na które wydała łącznie około 5 milionów złotych i nie przypomina już ani Kena, ani Barbie, ani tym bardziej siebie z początku kariery.

Jakiej orientacji jest Jessica Alves?

Jak ogłosiła 40-latka, obecnie identyfikuje się jako osoba sapioseksualna. Nie jest to co prawda naukowa orientacja uznawana przez seksuologów, jednak termin ten od kilku lat zyskuje na popularności. Używają go osoby, które twierdzą, że w szukaniu partnera lub partnerki kierują się intelektem drugiej połówki. Wówczas wygląd schodzi na drugi plan.