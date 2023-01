Jessica Alves ZDUMIEWA urodą, nawiedzając londyńską premierę spektaklu (ZDJĘCIA)

Babs 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Jeżeli prześledzić losy tych wszystkich ludzi, którzy bardzo ingerują w swój wygląd, to nie da się nie zauważyć, że to nie są „normalni” ludzie, którzy mieli normalne dzieciństwo, byli kochani i otoczeni opieką. To nie ludzie emocjonalnie dojrzali, którzy się kształcą, pracują mają normalne życia. Gdzieś na ich ścieżce doszło do sytuacji zaburzających postrzeganie własnej osoby jako wartościowej, takiej jaka jest. Szkoda mi ich i wstyd mi za tych, którzy to promują.