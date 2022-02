Wydekoltowana Jessica Alves w prześwitującym kombinezonie daje się obsypywać buziakami tajemniczemu brunetowi (ZDJĘCIA)

uytc 9 min. temu zgłoś do moderacji 8 0 Odpowiedz

I teraz pomyslcie. Jakas kobieta umrze i jej macica, zamiast do potrzebujacej biologicznie kobiety, pojdzie do tego czegos, bo zaplaci za to. Ja chyba bede musiala zaznaczyc w testamencie, ze moje narzady po smierci, moga byc przeznaczone jedynie dla naprawde potrzebujacych, chorych ludzi, ktorzy nie robia tego dla fanaberii. To jest w ogole mozliwe? Przeszczepienie calej macicy?