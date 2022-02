Jessica Biel chwali się wspólnym zdjęciem z Justinem Timberlakiem z okazji jego 41. urodzin! "Wyglądacie na takich szczęśliwych" (FOTO)

Anja 27 min. temu zgłoś do moderacji 11 1 Odpowiedz

Ach ten Insta gdyby świat wyglądał naprawdę jak na insta i na fejsie to by nie było żadnych rozwodów ! Patrz Gaby Petito i zastanów się czy to insta szczęście nie jest fake? Fake na maksa , człowiek który jest szczęśliwy w związku nie musi pokazywać tego szczęścia na fejsie bo jest zajęty cieszeniem się drugą osobą! Albo ślubne zdj na fejsie w dzień ślubu czy to nie jest żałosne ? Tylko pary które maja problemy sprzedają i dzielą się swoją prywatą!