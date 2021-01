Justin Timberlake po raz pierwszy oficjalnie potwierdził, że został ojcem! Zdradził IMIĘ DZIECKA

Sofia 31 min. temu zgłoś do moderacji 8 12 Odpowiedz

Jak można być z kimś kto Cię zdradził i zrobić sobie z nim dziecko by go przy sobie zatrzymać. Takie na siłę utrzymanie związku nie jest zdrowe dla nikogo A tym bardziej dla dzieci.Zdrada jest zdrada i nie da się z tym żyć uszczęśliwić kogoś komu już nie zależy bo znudziło mu się bycie z tą samą osobą.Jak się wybaczy jedną zdradę będą się pojawiać kolejne i kolejne a on wiedząc że ona mu wybaczy będzie czuł się z tym swojo i zrobią sobie kolejne dziecko na pocieszenie .Tylko pytanie kiedy Jessie zda sobie sprawę że trzymanie kogoś na siłę bo ma się dzieci nie będzie takie szczęśliwe to życie ja jakie by chciało by ono wyglądało.Bedzie gra pozorów by wszystkim wmówić że się kochaja i są szczęśliwi. Prawda czasami jest bolesna ale nie akceptowana przez drugą osobę i tkwią w czymś co prędzej czy później i tak się rozpadnie kwestia czasu.przekonacie się wszyscy.Ze zdrady nie zawsze można wybaczyć bo ona wróci jak bumerang