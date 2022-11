Jessica Mercedes i Julia Wieniawa zakopały WOJENNY TOPÓR?! "Zobaczyłyśmy się po raz pierwszy od wielu miesięcy..." (WIDEO)

Wydawać by się mogło, że tej pięknej relacji nic już nie uratuje. A tu nagle Jessica udała się na terapię (o czym zresztą sama głośno mówi i chwała jej za to) i zaczęła pracować nad wybaczaniem osobom, z którymi być może kiedyś było jej nie po drodze. W taki oto sposób doszło do pierwszego po wielu miesiącach spotkania między Jess i Julką . Jak zapewniła influencerka w rozmowie z Michałem Dziedzicem z Pudelka, było "bardzo miło".

Ja teraz chcę dawać dobrą karmę. Z Julką się zobaczyłyśmy w piątek po raz pierwszy od wielu miesięcy i bardzo miło. Ja do każdego podchodzę z ramionami otwartymi. Z każdym chcę mieć dobrą relację. To też bardzo uspokaja nasze wnętrze. I każdemu życzę jak najlepiej. Lepiej w ogóle z każdym mieć dobre relacje i każdemu dobrze życzyć. To jest pewien punkt dojrzałości i spokoju wewnętrznego. Dochodzimy do takiego momentu, że komuś nie życzymy źle, nie gniewamy się, nie złościmy. Nie mamy o nic żalu. Potrafimy wybaczyć i iść do przodu. Nie mówię tu tylko o relacji z Julą. Takie mam teraz podejście i jest mi z tym dobrze.