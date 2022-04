Julia Wieniawa zapewnia o dobrych relacjach z Jessiką Mercedes: "Jak ją zobaczę, to się z nią przywitam" (WIDEO)

Jessica i Karaś w końcu do siebie wrócili, a drugą szansę uczcili podczas wyjazdu z góry. Wciąż jednak na próżno szukać na Instagramie śladów znajomości Jessiki z Wieniawą. Czyżby relacja celebrytek należała do przeszłości?

Nikodem mało wrzuca, on nie chadza w takie miejsca. Nie nagrywam go. Nie nagrywamy siebie, chyba że do prywatnej kolekcji. Należy to uszanować, to nie znaczy, że już koniec.