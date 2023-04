Jessica Mercedes komentuje zachowanie Julii Wieniawy i Maffashion na pokazie MMC: "Przyzwyczaiłam się do WREDNYCH DZIEWCZYN" (WIDEO)

W ramach czwartkowej imprezy Elle Style Awards Jessica Mercedes została poproszona przez duet projektantów marki MMC o wystąpienie na ich pokazie jako modelka. Influencerka ochoczo przystała na propozycję. Na wybiegu, odziana w białe cekiny, maszerowała dynamicznie w krępujących stopy buciorach. Gdy przyszło co do czego, wdała się z Joanną Horodyńską (również występującą w roli modelki) w zainscenizowaną przepychankę. Wygląda jednak na to, że prawdziwy konflikt rozgrywał się zupełnie gdzie indziej. Z pierwszego rzędu cały spektakl obserwowały bowiem Julia Wieniawa i Maffashion, dwie znane "frenemies" Jessiki.

Nie jest tajemnicą, że relacje Jessiki z dwiema Juliami do najłatwiejszych nie należą. Dziewczyny swego czasu uchodziły za przyjaciółki, ale w obu przypadkach doszło do raptownego rozluźnienia kontaktu. Przytoczyć możemy choćby rozterki Maffashion, której Jessica "skradła pomysł na fryzurę" w 2015 roku. To są prawdziwe ludzkie dramaty. Wiadomo było, że gdy wszystkie trzy J-ki (Jessica, Julia i Julia) znajdą się pod jednym dachem, może zrobić się ciekawie. Co tu dużo mówić. Panie nie rozczarowały.

Julia Wieniawa i Maffashion naśmiewają się z Jessiki Mercedes?

Na jednym z nagrań zamieszczonym na profilu Jessiki poza wybiegiem możemy zaobserwować pierwszy rząd gości pokazu, a w nim wspomniane Julie. Koleżanki niezbyt uważnie obserwują maszerującą w świetle reflektorów Jess. Zdecydowanie bardziej zajęte były wspólną rozmową i chichotaniem.

Czy tylko ja miałam wrażenie, że jak Jess szła wybiegiem, to dwie koleżanki Julie w pierwszym rzędzie ordynarnie się z niej śmiały? - zapytała jedna z uważniejszych internautek.

O dziwo Jessica zdobyła się na odpowiedź. Wyraźnie jednak uznała ją później za nieco zbyt prowokującą, bowiem komentarz wkrótce został usunięty.

Ja już się przyzwyczaiłam do świata Mean Girls (ang. wrednych dziewczyn). Już twardą skórę musiałam mieć od gimnazjum - napisała Mercedes.

Niedługo później zamieściła inny wpis o znacznie bardziej skondensowanej i "bezpiecznej" formie: It is what it is (ang. jest, jak jest).

Nie zdołało to powstrzymać spekulacji internautów na temat nastrojów panujących na pokazie. Wręcz przeciwnie, dolało to jedynie oliwy do ognia. Niektórzy sugerowali nawet, że Jessica powinna smagnąć Wieniawę cekinowym biczem, z którym pojawiła się na wybiegu.

Jestem całkowicie zażenowana zachowaniem [Julii]. Niech sama tapla się w tym swoim toksycznym zachowaniu. (…) Jestem w szoku, że Maffashion w tym uczestniczyła. Raczej miała lepszą opinię na jej temat - skomentowała jedna z użytkowniczek Instagrama.

Maffashion reaguje na spekulacje fanów Jessiki Mercedes

Żeby było jeszcze ciekawiej, pod filmikiem wypowiedziała się w końcu nawet sama Maffashion! Zamiast odpowiadać na domysły fanów zdecydowała się okazać wsparcie Jessice. Czyżby próbowała jakoś wybrnąć z tej kanały?

Było super! Plus to naprawdę stresujące wyjść tak przed ludzi, iść po wybiegu. Wyszło fajnie! Brawo Jess - czytamy we wpisie Maffashion.

Myślicie, że komplement Maff był od serca?

