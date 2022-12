Jessica Simpson eksponuje SMUKŁĄ TALIĘ na nowym zdjęciu, a zaniepokojeni fani drżą: "Coś tu nie gra! CO SIĘ Z TOBĄ DZIEJE?" (FOTO)

Jessica Simpson eksponuje smukłą talię na nowym zdjęciu

Fani zaniepokojeni wyglądem Jessiki Simpson na nowym zdjęciu

Nie mogę zrozumieć, na co patrzę. Jej żebra czy biust?; Jestem zdezorientowana, to wygląda dziwnie. Czy to są jej żebra?; Myślę, że zdjęcie zostało trochę przerobione. Coś zdecydowanie tu nie gra; Żebra jej wystają; Wygląda mi to na złą edycję (... ). Jej tułów nie wygląda naturalnie; Co jest nie tak z jej klatką piersiową? (...). Kocham ją i jej linię, ale zdjęcie jest dziwne;