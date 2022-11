Jessica Simpson odpowiada fanom zaniepokojonym jej stanem zdrowia: "WSPÓŁCZUJĘ WAM! To jest HEJT" (WIDEO)

W miniony weekend Jessica Simpson znalazła się w centrum zainteresowania. Tym razem amerykańska piosenkarka zmartwiła opinię publiczną nagraniami, które wrzucała w ostatnim czasie na Instagram. Artystka nie dość, że nie przypominała na nich samej siebie, to do tego dało się usłyszeć, że jej głos wyraźnie spowolnił i nabrał nienaturalnego tempa. W internecie zawrzało. Niektórzy użytkownicy sieci zaniepokoili się, że niedawny dramatyczny spadek wagi oraz wyżej wymienione zachowania to zwiastun kolejnego kryzysu w życiu Simpson.

Najwyraźniej wpisy szczerze zaniepokojonych internautów dotarły do Jessiki . Niestety gwieździe nie spodobało się to, w jaki sposób pisze się o jej nowym wizerunku. Wokalistka poczuła się zaatakowana, a głosy konsternacji zinterpretowała jako hejt . W nocy z niedzieli na poniedziałek zamieściła odpowiedź na swoim instagramowym profilu.

Musiałam pójść dzisiaj do mojego studia. To tu stabilizuję się i leczę duszę. Choć nauczyłam się, jak blokować destrukcyjny hałas, komentarze ludzi i opinie wciąż mogą mnie głęboko zranić. Nieustannie wmawiają mi: "nigdy nie będziesz wystarczająco dobra". Najważniejsza umiejętność, którą opanowałam przez 5 lat trzeźwości, to to, że jestem świadoma, że zawsze mogę sama sobie poradzić. Potrafię wszystko, jeśli tylko włożę w to moje serce. Jestem obecna. Jestem głęboko zainspirowana. Jestem zdeterminowana. Jestem szczera. Zależy mi na ludziach.