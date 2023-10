Jessica Ziółek pokazała nagranie, na którym PŁACZE. Była partnerka Arkadiusza Milika opowiedziała o problemach ze zdrowiem

Jessica Ziółek o walce z chorobą

Nigdy nie byłam słabsza niż przez te ostatnie 2 lata … uwierz mi … To była największa walka, jaką musiałam podjąć… To była przecież walka o moje życie, a wierz mi, nie chciałam, a może i chciałam, ale nie miałam już sił… jak dawać uśmiech innym, jak ja nawet nie jestem w stanie siebie uszczęśliwić… - napisała.

Jessica Ziółek stwierdziła, że okłamywała wszystkich dookoła i długo ukrywała to, z czym mierzy się na co dzień. Inflencerka zdradziła także, że zaczęła dostawać również ataki paniki.

Myślałam, że to już jest najgorsze, co mnie czeka, ale nagle pojawiło się coś jeszcze gorszego — ataki paniki. Moment, kiedy nie możesz oddychać, kiedy drętwieją ci całe ręce, nie jesteś w stanie wziąć oddechu. Myślisz, że umierasz. U mnie pojawiło się to parę razy, aż uświadomiłam sobie, że sama nie dam rady walczyć z tym, co mnie otacza — wyznała.