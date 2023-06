Jest najwyższą kobietą na świecie i ma na koncie ustanowienie kilku rekordów Guinnessa. Tak dziś wygląda jej życie

Aśka 14 min. temu zgłoś do moderacji 7 7 Odpowiedz

Do "No coz", co ty takie pierdoły opowiadasz? Ja mam 181 cm wzrostu. Nigdy nie chciałam być przeciętną, szarą masą i Bóg mnie wysłuchał. Mąż 192 cm, syn 198 cm, a córka 178 cm. Jestem bardzo szczęśliwa, że nie plączę się nikomu pod nogami, pozdro Aśka