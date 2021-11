Jest OŚWIADCZENIE PROKURATURY w sprawie Doroty Rabczewskiej!

Taka prawda przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Prawda jest taka , że Doda to jest nie zła cwaniara . Dobrze wiedziała, że wyprowadzanie pieniędzy do rajów podatkowych to jest przestępstwo . To jest straszna manipulantka pazerna na kasę . Jak zobaczyła że sprawa zaczyna robić się śliska to rozwiodła się z Emilem i zgrywa niewiniątko i robi z ludzi idiotów jakiego to ona ma pecha .