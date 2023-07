Joanna Brodzik i Bartłomiej Świderski byli parą, zanim zagrali razem w serialu "Magda M". Dlaczego się rozstali?

Elżbieta 19 min. temu zgłoś do moderacji 11 1 Odpowiedz

Jak człowiek młody, piękny, zakochany, to chce mu się żyć i wszystko wydaje się takie proste. Studiowałam w Krakowie i też byłam zakochana. Do szczęścia wystarczył pokój w akademiku i ukochana osoba obok. Nic więcej się nie liczyło. Tylko położyć się na trawie nad Wisłą i łapać promienie słońca, albo wieczorem pospacerować uliczkami, wsłuchiwać się w gwar turystów, trzymać za ręce. Człowiek myślał, że to będzie trwało wiecznie, że się nie skończy. A czas minął szybciej niż mogłoby się wydawać. Były marzenia o ślubie, dzieciach i domku na Swoszowicach, a dziś to już bliżej do starości... W Krakowie nie mieszkam, rzadko się uśmiecham i czasem tylko wspominam dawne czasy, myśląc co dziś u niego, ale tak naprawdę chyba nie chcę wiedzieć, nie chcę odgrzebywać przeszłości. Było minęło, młodość nie wróci. Trzeba docenić to, co się ma. Małżeństwo może nie z takiej wielkiej miłości, ale chociaż spokojne, stabilne i w dostatku. Czasem trzeba spalić za sobą jakiś most. Tak jest lepiej.