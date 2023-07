Joanna Jabłczyńska dzieli się fachową opinią nt. pozwu Caroline Derpienski o 50 MILIONÓW: "Ciekawy jest jeden mały aspekt"

Mirella 21 min. temu zgłoś do moderacji 2 21 Odpowiedz

Jakbym miała możliwość tez bym kręciła walki na gruby szmal…No i co z tego ze ktoś siedział ? I co z tego gdzie się poznali ? Przecież każda z nas gdzieś poznała swojego faceta. Na sile na sile wbijanie szpilek. Państwo tez was robi ładnie w rollo i co ? Zgadzacie się na to! Dlatego ja zamykam tu już ostatnie sprawy i wyprowadzam się do Norwegii 🇳🇴🇳🇴🇳🇴🇳🇴🇳🇴🇳🇴🇳🇴🇳🇴🇳🇴🇳🇴🇳🇴 a co to za podśmiechujki co ona jemu albo on jej liże? Każdy ma swoje fantazje. Przecież mężczyźni tez wam rowy liżą i inne miejsca. To ma tylko w jedna stronę działać ?