Joanna Jabłczyńska zachwyca w różowej mini na wielkiej premierze "Barbie" (ZDJĘCIA)

Jessica 23 min. temu zgłoś do moderacji 37 1 Odpowiedz

Ostatni raz pojechałam nad polskie morze. Jestem od niedzieli w Karwi i ani jednego dnia do tej pory nie było pogody - cały czas leje, wieje i zimno. Szkoda 4500 zł na oglądanie Ukrytej Prawdy w pokoju - mogłam zostać w domu albo jechać do Bułgarii to bym miała 45 st. C i bezchmurne niebo.